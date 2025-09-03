Héroes y Mártires nos dicen: ¡Aquí no se rinde nadie!

El Copresidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, durante el desfile militar Pueblo-Ejército, en saludo al 46 aniversario de fundación, envió un mensaje a las familias nicaragüenses recordando que los héroes y mártires siempre nos dicen ¡ Aquí no se rinde nade! .

En ese sentido reafirmó que los héroes y mártires que dieron la vida por la paz y la soberanía de Nicaragua están presentes en cada soldado del Ejército del pueblo.

«Esos valientes luchadores heroicos, desde niños hasta adultos, que dieron su vida están aquí presentes y cuando marchen los hermanos del ejército en esta avenida de Bolívar a Chávez ahí vendrán marchando también los héroes y los mártires porque ellos siguen vivos en el corazón del pueblo nicaragüense, siguen vivos en el corazón de las familias nicaragüenses y de estas formas, formaciones, y de estos destacamentos de las diferentes unidades recordemos que ellos siempre nos acompañan, siempre están presentes y siempre nos dicen: ¡Aquí no se rinde nadie!, que viva Nicaragua, que viva el Ejército de Nicaragua”, indicó el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

El Copresidente también recordó que en este día también se conmemora la gesta heroica del General de Hombres y Mujeres Libres, el General Sandino.

“Hermanos nicaragüenses, familias de quienes le sirven al pueblo, le sirven a la patria desde las filas del Ejército del pueblo y, como bien ha dicho el general Avilés, es el pueblo uniformado del Ejército de Nicaragua. Hoy conmemorando el 46 aniversario del Ejército, con ellos conmemoramos también la gesta heroica del general de hombres y mujeres libres, el General Sandino, conmemorando la gesta heroica de la primera derrota que se le dio en nuestra patria a los filibusteros del norte”, rememoró el mandatario nicaragüense la batalla de San Jacinto”, expresó el Comandante Daniel Ortega.

“Estamos en el mes de la patria de la batalla de San Jacinto, el mes en el que las familias nicaragüenses y los estudiantes, en particular, desde los niños más pequeños hasta los que se encuentran ya en la secundaria, rinden homenaje a los héroes de la batalla de San Jacinto, al General José Dolores Estrada y a ese héroe gigantesco que se alzó con la piedra para defender a la patria y derribó con la piedra al yankee invasor, el héroe nacional Andrés Castro”, agregó el copresidente de la República.

El comandatario nicaragüense resaltó la preparación constante de los hombres y mujeres que sirven al pueblo desde las diferentes unidades del Ejército.

“Esta tarde veremos desfilar a soldados, a oficiales de las diferentes unidades del Ejército y que estarán dando una muestra del alto grado de organización que tiene el ejército, el alto grado de disciplina que tiene el ejército, el alto grado de amor a la patria, sirviéndole al pueblo, sirviéndole a los productores, a los trabajadores, sirviéndole a las familias nicaragüenses, defendiendo la seguridad para asegurar la paz y que aquí en Nicaragua logremos, Dios así lo ha de querer, continuar avanzando por este camino que se abrió indiscutiblemente con mucho dolor, miles de héroes, miles de mártires a lo largo la historia desde Diriangén, a Zeledón, de Zeledón a Sandino, de Sandino a combatientes, militantes heroicos que dieron su vida en las filas del Frente Sandinista hasta que se alcanzó la victoria el 19 de julio del año 1979”, dijo.

