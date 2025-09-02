Hermanos nicas perecen atrapados en mina ilegal de Costa Rica

Los hermanos nicaragüenses Wayner Hilander Sequeira García, de 24 años, y Nicolás Daniel Orozco García, de 20, fallecieron atrapados en el túnel de una mina artesanal ubicada en Crucitas, Costa Rica, la mañana de este martes.

Wayner y Nicolás eran oriundos de El Castillo, Río San Juan, y la Cruz Roja de Costa Rica confirmó el hallazgo de sus cuerpos a unos 30 metros de profundidad.

A la vez, la institución advirtió que no se descarta que existan más personas en las profundidades de la mina, pues inicialmente se hablaba de que eran diez los que estaban atrapados.

Por su parte, miembros del Cuerpo de Bomberos enviaron personal especializado en labores de rescate para la búsqueda de más víctimas en la mina.

Mientras tanto, la Fuerza Pública de Costa Rica informó que estaban desarrollando un operativo en la zona, cuando las personas que estaban fuera de la mina huyeron, dejando a sus colegas atrapados.

De momento se desconoce si la muerte de los jóvenes se debió a un deslizamiento del túnel o a alguna otra circunstancia relacionada con las precarias condiciones de seguridad del lugar.