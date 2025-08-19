Hallan cadáver de evangelista ahogado en el río Coco, Waspam

Enredado entre unas ramas fue encontrado este martes el cuerpo del evangelista Anisal Alfonso Lackwood, de 35 años de edad, quien se ahogó la madrugada de ayer lunes al caer de una lancha en el Río Coco, en Waspam, Caribe Norte.

Lackwood era originario de la comunidad San Juan Bodega, y al momento del hecho se dirigía con varios feligreses a participar a un evento de su iglesia en Waspam.

Según testigos, la lancha capitaneada por Ted Omier, impactó contra una rama de bambú debido a las olas causadas por otra embarcación que pasó a gran velocidad, lo que hizo que Anisal perdiera el equilibrio y cayera al río.

El infortunado era miembro del Ministerio Iglesia de Dios, era padre de 7 hijos y su esposa, Audalina Tami, quedó devastada ante la tragedia.

El cuerpo de Anisal Alfonso Lackwood fue encontrado después de una intensa búsqueda en la que participaron pobladores de las comunidades de San Carlos, Asang y Krasa, con apoyo de la Policía Nacional.