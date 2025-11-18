Haití, Curazao y Panamá avanzan al Mundial, Costa Rica y Honduras se quedan sin boleto

La selección de Haití venció 2-0 a Nicaragua y clasificó por segunda vez en su historia a la Copa Mundial de fútbol 2026, la noche de este martes y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.



La victoria de Haití y su clasificación, confirmó la eliminación de Costa Rica y Honduras, que tuvieron los fracasos más grandes de la CONCACAF, al no alcanzar ni los puestos de repechaje.



Panamá no tuvo problemas para vencer por goleada 3-0 a El Salvador y también clasificar como líder del grupo A, con 12 puntos.



Mientras en el grupo B, Curazao finalizó sin goles ante Jamaica y también se clasificó al sumar 12 puntos para estar en primer lugar.



Curazao hará historia en el mundial al ser el país más pequeño en disputar este torneo.



Los dos equipos de la CONCACAF que jugarán repechaje ante rival el por definir son Jamaica y Suriname.



Los repechaje del mundial serán en marzo de 2026, ahí las selecciones de Jamaica, Suriname, Bolivia, Nueva Caledonia, Congo e Irak buscarán los últimos dos boletos al mundial.