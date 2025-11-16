Guatemala: Madre e hijo nicaragüenses mueren arrollados por vehículo

Los nicaragüenses Adelaida Hernández Salgado, de 57 años, y su hijo Yaris Amílcar Lagos Hernández, de 34, murieron a consecuencia de accidente de tránsito en Guatemala.

Adelaida Hernández Salgado y su hijo Yaris Amílcar Lagos Hernández

Aunque el hecho ocurrió el pasado 9 de noviembre, la noticia trascendió hasta este domingo.

Según las versiones preliminares, madre e hijo fueron arrollados por un vehículo en circunstancias investigadas por las autoridades chapinas.

De acuerdo con algunos conocidos, doña Adelaida Hernández le trabajaba como asistente del hogar a una amiga mientras que su hijo laboraba en un auto lavado.

Los ahora occisos eran originarios de Ocotal, Nueva Segovia, y tenían 11 meses de vivir en la Zona 12 de Ciudad Guatemala.

