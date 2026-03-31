Guarda de seguridad mata de “manera accidental” a un joven
Un joven pakistaní identificado como Danish Sagheer murió tras recibir un disparo dentro de una casa de cambio en Islamabad, en un incidente que ha generado controversia. El guardia de seguridad Muhammad Umar, autor del disparo, fue detenido.
Su versión inicial de que fue un tiro accidental está siendo cuestionada por testigos y un video de seguridad que lo muestra manipulando un rifle también lo pone en duda.
La Policía confirmó que mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.