Granadina pierde la vida al chocar en moto contra un árbol

Un trauma craneoencefálico severo acabó con la vida de Jahaira del Socorro Jaime Orozco, de 44 años, al accidentarse anoche en moto en la ciudad de Granada.

Jahaira del Socorro Jaime Orozco, de 44 años

Los informes indican que Jahaira iba conduciendo una motocicleta en supuesto estado de ebriedad cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol.

El trágico percance vial sucedió en la salida del barrio La Sabaneta, cerca del centro turístico de Granada, en donde la infortunada andaba celebrando.

Jahaira Jaime estaba laborando en Costa Rica, pero aprovechó las vacaciones de navidad y fin de año para venir a visitar a su familia en Nicaragua.

Sin embargo, por su acción de manejar ebria y a exceso de velocidad, llevó luto y dolor a su familia, que se encontraba alegre por su llegada al país.

