Granada celebra sus 501 años con Vigorón y Chicha para 5 mil personas

La Gran Sultana celebró con una gran “comelona” los 501 años de su fundación.

Más de 5 mil personas disfrutaron este lunes, de la segunda edición del vigorón y la chicha más grande de Nicaragua.

El platillo típico granadino fue repartido a pobladores de la Gran Sultana, a turistas nacionales y extranjeros que se sumaron a esta celebración.

La compañera Gladis Medina, alcaldesa de Granada, detalló que en la preparación trabajaron 18 compañeros de la comuna, desde las 7 de la mañana del domingo.

En la preparación se utilizaron más de 500 libras de chicharrón, 40 sacos de yuca, 20 sacos de repollo, 30 baldes de tomates, 2 bidones de vinagre, 4 mallas de cebolla y 160 rollos de hoja de platanillo.

La alcaldesa granadina destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Central para llevar alegría, recreación y “alegrar el paladar” del pueblo nicaragüense.