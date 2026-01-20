Más de 1 millón 800 mil estudiantes inician clases el lunes en Nicaragua

Un nuevo ciclo de avance en educación, en más y más victorias, iniciará el lunes 26 de enero, con más de 1 millón 800 mil estudiantes, destacó este martes la compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua.

Detalló que el millón 800 mil y más estudiantes de educación inicial, especial, primaria, secundaria, escuelas normales de formación superior, retornan a clases para un nuevo ciclo de avance en educación que es prioridad para crear ese futuro glorioso que todos queremos, de paz, trabajo, prosperidad y seguridad para prosperar y avanzar.

Asimismo, informó del inicio de aprendizajes desde el Programa Luz, Vida y Verdad.

Agregó que también, en términos de cursos especiales, tenemos 40 mil protagonistas de educación de adultos listos para iniciar aprendizajes en el Programa Luz, Vida y Verdad.

Explicó que maestras, maestros de alfabetización e instructores de emprendimientos y oficios preparan las condiciones para atender a esos 40 l protagonistas que van a desarrollar aprendizajes en cursos y talleres que aportan a su calidad de vida y de sus familias.