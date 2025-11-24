Gobierno Sandinista inicia entrega de más de 70 mil bonos presidenciales a bachilleres de todo el país

El Gobierno de Nicaragua inició este lunes la entrega de más de 70,000 bonos presidenciales destinados a los bachilleres y bachilleras en todo el país, informó la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

Bonos presidenciales impulsan la juventud nicaragüense

La entrega de estos bonos se realiza a nombre de la Copresidencia de la República y es efectuada por la FES, la UNEN y la Juventud Sandinista 19 de Julio, destacando el «protagonismo merecido» de la juventud.

La Copresidenta saludó a la juventud, señalando que se avanza y camina «construyendo el porvenir desde el estudio».

Enfatizó que el estudio es «seguridad, que es trabajo, que es paz en primer lugar y que es prosperidad».

El Gobierno destacó que la entrega de estos bonos hace realidad los sueños de la juventud, la cual se dedica a estudiar, trabajar y avanzar «en rutas de prosperidad» en una «patria en paz, digna, segura y trabajando afanados para prosperar».

XXX