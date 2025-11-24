Gobierno Sandinista inicia entrega de más de 70 mil bonos presidenciales a bachilleres de todo el país

Por Jonathan Morales
22

El Gobierno de Nicaragua inició este lunes la entrega de más de 70,000 bonos presidenciales destinados a los bachilleres y bachilleras en todo el país, informó la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

Bonos presidenciales impulsan la juventud nicaragüense
Bonos presidenciales impulsan la juventud nicaragüense

La entrega de estos bonos se realiza a nombre de la Copresidencia de la República y es efectuada por la FES, la UNEN y la Juventud Sandinista 19 de Julio, destacando el «protagonismo merecido» de la juventud.

La Copresidenta saludó a la juventud, señalando que se avanza y camina «construyendo el porvenir desde el estudio».

Enfatizó que el estudio es «seguridad, que es trabajo, que es paz en primer lugar y que es prosperidad».

El Gobierno destacó que la entrega de estos bonos hace realidad los sueños de la juventud, la cual se dedica a estudiar, trabajar y avanzar «en rutas de prosperidad» en una «patria en paz, digna, segura y trabajando afanados para prosperar».
XXX

#Ultima Hora