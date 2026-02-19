Gobierno Sandinista entrega 46 microbuses para mejorar transporte a familias de la Costa Caribe

Un total de 46 microbuses marca Yutong, procedentes de China, fueron entregados este jueves por el gobierno sandinista a cooperativas de transporte de la costa Caribe Norte y Sur, para mejorar el servicio a las familias de esa zona del país.

Modernización del transporte: Nuevos microbuses Yutong en la Costa Caribe de Nicaragua

La entrega fue realizada a través de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOOTRACO) y el Instituto de Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA) en la sede de la Cooperativa 21 de enero, en Managua.

Los beneficiados de la Región Autónoma del Caribe Norte recibieron 32 microbuses con sus respectivas placas y tarjetas de circulación; los del Caribe Sur ocho; y les fueron entregadas seis unidades a cooperativas de Nueva Guinea.

Los microbuses con capacidad de 30 pasajeros brindarán comodidad y confort a los usuarios, quienes ahora se trasladarán de manera digna hasta sus destinos.

La modernización del transporte en todas las cooperativas de Nicaragua solo ha sido posible gracias al Buen Gobierno, de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

En nombre de los beneficiados del Triángulo Minero, Yadira Marina Siu Blanco, expresó que se sienten contentos con el Gobierno del Comandante Daniel y la compañera Rosario, porque gracias a ellos los transportistas han venido saliendo adelante.

Blanco resaltó que la entrega de estos buses es otro triunfo de las familias de la Costa Caribe Norte.

Por su parte, Junior Lenin Angulo Torres, de Paiwas, Caribe Sur, dijo que el progreso está llegando a ese municipio con estas unidades y resaltó que las carreteras en la zona están en excelentes condiciones.

Ángulo destacó que las familias de Paiwas, Ubú Norte y San Pedro ahora se movilizarán en transporte digno y cómodo, por lo que agradeció el apoyo que les ha brindado el Gobierno.