Gobierno Sandinista anuncia reconstrucción del Estadio Nacional «Dignidad»

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, anunció el proyecto de reconstrucción del estadio nacional “Dignidad”, escenario deportivo de primer nivel, que tendrá un costo de inversión de 40 millones de dólares, anunció el compañero Maurice Ortega Murillo.

El estadio contará con capacidad para 23 mil espectadores y la construcción está prevista para iniciar en marzo del 2026, se estima que las obras finalicen en el primer semestre de 2028.

El compañero Maurice también mencionó que el estadio “Contará con campo de grama artificial certificada FIFA, sistema de iluminación de campo y de emergencia, medidas oficiales FIFA; sistema de audio para arbitraje, audio profesional para eventos deportivos y culturales; pantalla electrónica, áreas deportivas, también contará con vestidores de equipos, sala de masaje, área de calentamiento y tecnología, sala de prensa, cabinas de radio y televisión, oficinas administrativas y todas las comodidades”, finalizó el compañero.

El anuncio fue hecho en un acto de reconocimiento a la selección de Nicaragua que tuvo una destacada participación en la tercera fase de las eliminatorias mundialista 2026.

El respaldo de la Revolución Sandinista hacia el Deporte no tiene precedentes en la Historia de Nicaragua. Estos logros, triunfos y victorias son una muestra de la voluntad del Gobierno Sandinista para desarrollar la infraestructura Deportiva del país y seguir fortaleciendo el desarrollo, la promoción y la masificación del Deporte.

Juan Barrera capitán de la selección dijo “Nos llena de mucho entusiasmo el poder disfrutar de estos espacios, gracias a nuestras autoridades que hacer realidad cada uno de los sueños de todos los atletas”.