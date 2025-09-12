Gobierno restaura parque infantil “Los Chocoyitos” en Jinotepe, Carazo

El Parque Infantil “Los Chocoyitos”, en la ciudad de Jinotepe, ha sido restaurado para el disfrute de los niños y niñas del municipio.

La obra, impulsada por el Gobierno de Nicaragua, busca brindar un espacio de recreación seguro y sano para las familias.

Durante el evento de inauguración, se destacó la instalación de nuevos juegos infantiles, grama y trabajos de pintura, que mejoran la seguridad y el agrado de los visitantes.

La entrega de la obra se celebró con una tarde infantil que incluyó actividades de recreación para los más pequeños.