Gobierno restaura parque infantil “Los Chocoyitos” en Jinotepe, Carazo

Por Diana Alborán
El Parque Infantil “Los Chocoyitos”, en la ciudad de Jinotepe, ha sido restaurado para el disfrute de los niños y niñas del municipio.

La obra, impulsada por el Gobierno de Nicaragua, busca brindar un espacio de recreación seguro y sano para las familias.

Durante el evento de inauguración, se destacó la instalación de nuevos juegos infantiles, grama y trabajos de pintura, que mejoran la seguridad y el agrado de los visitantes.

La entrega de la obra se celebró con una tarde infantil que incluyó actividades de recreación para los más pequeños.

