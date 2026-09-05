Gobierno moderniza más de 2 mil 600 unidades para el transporte colectivo

El Gobierno de Nicaragua continúa avanzando en la modernización del transporte público con la llegada de 107 nuevos autobuses procedentes de la República Popular China, recibidos este sábado en el Puerto de Corinto, las unidades estarán destinadas principalmente a fortalecer las rutas intermunicipales.

Los nuevos buses cuentan con capacidad para hasta 60 pasajeros y fueron fabricados con especificaciones adecuadas para las condiciones del transporte nacional. Además, incorporan canasteras integradas de fábrica, facilitando el traslado de equipaje y mercancías de los usuarios.

Con esta nueva flota, el Gobierno alcanza la cifra de 2,608 unidades de transporte renovadas en Nicaragua, correspondientes a seis modelos diferentes.

La incorporación de estos vehículos busca mejorar la seguridad, comodidad, capacidad y eficiencia del servicio para las familias.

La entrega forma parte de los programas impulsados por el Gobierno para continuar transformando el transporte colectivo y brindar a los usuarios un servicio más moderno, digno, seguro y accesible.

Con la llegada de cada nueva unidad, se amplía la apuesta por mejorar la movilidad de las familias nicaragüenses.