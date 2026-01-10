Gobierno de Nicaragua restaura y entrega imagen de Cristo Resucitado en Iglesia Santo Domingo

Autoridades del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes realizaron la entrega al Cardenal Leopoldo Brenes y miembros de la iglesia Santo Domingo en Managua, las obras de restauración del conjunto escultórico “Gaudium Et Spes” (Gozo y Esperanza), obra emblemática del arte moderno nicaragüense creado por los maestros Rodrigo Peñalba y Fernando Saravia.

“Hacemos entrega de esta obra bellísima del maestro Fernando Saravia y Rodrigo Peñalba, que hace aproximadamente 10 meses colapsó debido a muchos factores, queremos en nombre de nuestro gobierno, con ese espíritu Cristiano, Socialista, entregar esta obra ya restaurada”, expresó Ramón Rodríguez, codirector del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes.

Dicha obra muestra la imagen de Cristo Resucitado y debido a un colapso accidental en el año 2024, resultó afectada más del 50% de la estructura física principal, sin embargo, el gobierno a través del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes y la Alcaldía de Managua se dispusieron a su restauración, la cual tuvo una duración de 10 meses.