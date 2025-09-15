type here...
Gobierno de Nicaragua pospone Desfile Patrio por alerta de lluvias en el país

Por Jhonny Martínez
La Presidencia de la República anunció que el Desfile Patrio, programado para este 15 de septiembre, será pospuesto debido a las alertas de lluvias y tormentas eléctricas emitidas por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

La decisión fue tomada para evitar inconvenientes y proteger la salud de los participantes.

En un comunicado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional aseguró que el desfile se realizará en los próximos días como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

