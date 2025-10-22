Gobierno de Nicaragua lanza estrategia ¡Llegaron Las Purísimas! para impulsar a emprendedores

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus instituciones, presentó desde la Casa de las Artesanías de la Ciudad Creativa de Masaya la Estrategia Nacional de Promoción a Emprendedores y MIPYME «¡Llegaron las Purísimas!».

Impulso a emprendedores en las Purísimas de Masaya

Esta iniciativa busca dar un impulso a la economía creativa y familiar de cara a las festividades marianas, una de las temporadas comerciales más importantes del año.

La estrategia contempla más de cien acciones a nivel nacional, incluyendo ferias, talleres, capacitaciones, acompañamiento técnico y espacios de comercialización.

Estas actividades están diseñadas para fortalecer las capacidades de los protagonistas de los sectores artesanal, textil, gastronómico y de servicios.

Luis Morales Alonzo, co-secretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora, mencionó que el objetivo es “inyectar mayor vigor” a la promoción de los productos artísticos, culturales y artesanales que se venden durante la Purísima.

El año pasado, esta estrategia logró la participación de más de 23 mil protagonistas y generó una circulación de alrededor de 15 millones de córdobas.

La compañera Giomar Irías, secretaria política departamental de Masaya, enfatizó que este lanzamiento es un reconocimiento a la laboriosidad y al talento artesanal del pueblo de Masaya, lo que garantizará un impulso grandísimo a la promoción de los emprendedores.

Por su parte, Janina Noguera, alcaldesa de Masaya, destacó que en la ciudad, y especialmente en el barrio Monimbó—donde «cada casa es un taller»—, esta estrategia es vital para dinamizar la economía local mediante la promoción de dulces, juguetes y otros productos que rescatan las tradiciones ancestrales.

Las instituciones reafirmaron su compromiso de acompañar a los emprendedores, fomentando la innovación y la calidad en los productos alusivos a las festividades marianas.

