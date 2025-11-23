Gobierno de Nicaragua entregará más de 70 mil Bonos Presidenciales a partir de este lunes

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, anunció a mediados de octubre la entrega de 70 mil Bonos Presidenciales a futuros bachilleres de este año 2025, entre el 24 y 27 de noviembre.

Gobierno de Nicaragua entregará 63 mil Bonos Presidenciales a estudiantes que se graduarán de bachillerato

Esta iniciativa del gobierno sandinista busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes que concluyen esta etapa educativa y se preparan para iniciar nuevos desafíos académicos o profesionales.

«Una nota importante es que 63 mil o más Bonos Presidenciales estarán siendo entregados a los futuros bachilleres de este año 2025, año de victorias de la educación, de juventud a juventud«, expresó la Copresidenta.

La Copresidenta detalló la metodología de entrega de estos beneficios: «los jóvenes de la Federación de Estudiantes de Secundaria, de la UNEN, de Juventud Sandinista van a estar entregando estos bonos que nuestra Presidencia hace llegar para el festejo del bachillerato de muchachos y muchachas que ahora pasan a otra etapa de vida, a estudiar a seguir estudiando a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir poniendo en alto su propio nombre y el de su familia y comunidades y el de nuestra Nicaragua Bendita«.

Fechas establecidas para la entrega de bonos

La Compañera Murillo precisó el calendario de entrega de estos reconocimientos: «Entre el 24 y 27 de noviembre será reconocido el esfuerzo de tantos, decenas de miles de estudiantes, muchachas y muchachos, juventud a juventud, desde la Presidencia de la República, siempre más allá en victorias de la educación«, expresó Murillo al anunciar esta medida que beneficiará a miles de jóvenes nicaragüenses que están por concluir sus estudios de educación secundaria.

Este programa forma parte de las políticas del gobierno sandinista dirigidas a apoyar a la juventud estudiantil nicaragüense en momentos importantes de su desarrollo académico, facilitando recursos que les permitan celebrar este logro educativo junto a sus familias y comunidades. Los Bonos Presidenciales representan un apoyo económico directo del gobierno hacia los estudiantes que están culminando su formación de bachillerato en todo el territorio nacional.