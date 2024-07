Gobierno de Nicaragua entrega 250 buses chinos a cooperativas de Managua

La tarde noche de ayer, el presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidente compañera Rosario Murillo hicieron entrega de una nueva flota de 250 buses nuevos de la marcha china Yutong a diferentes cooperativas de transporte en Nicaragua, en conmemoración al 55 aniversario de la gesta heroica del Comandante Julio Buitrago.

La actividad se llevó a cabo en la plaza de la Fe, en donde el Presidente Daniel recordó la gesta heroica del Padre de la resistencia Urbana Julio Buitrago, y los lazos de hermandad que hemos tenido con el pueblo chino a lo largo de los años.

El Presidente Daniel anunció que en lo que resta de este 2024, vendrán a Nicaragua otros mil buses nuevos, procedentes de la República Popular China, para fortalecer aún más la flota del transporte colectivo.

El Comandante Daniel detalló que estos nuevos buses que vengan serán destinados para mejorar el transporte en Bluefields, Bilwi y el sector de Las Minas, entre otros municipios del país.

Al terminar el acto, la Compañera Rosario Murillo destacó que todos somos Julio Buitrago, luchando por un futuro mejor, luchando contra los “cachivaches” de la historia que desean el mal al pueblo nicaragüense.

«Cuando uno ve a los cachivaches hablando naderías, uno sabe que no son nada, que no son nadie, ni siquiera canchinflines quemados, sencillamente no son, son de verdad nulos, en términos de la historia grandiosa de valentía, de coraje del pueblo nicaragüense, esa historia que nos hace sentirnos tan bendecidos y tan orgullosos también de ser lo que somos y de nuestra fuerza de espíritu», enfatizó la compañera Vicepresidente Rosario Murillo.