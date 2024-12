Gobierno de Nicaragua declara a Granada Tesoro Nacional y Capital del Turismo

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha declarado a Granada de Nicaragua Tesoro Nacional de la Cultura, la Historia y la Naturaleza; y la declara como Capital del Turismo Nicaragüense, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa del Diseño, anunció la Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo.

«Compañeros , compañeras, con alegría anunciamos el decreto de nuestro Presidente que ha sido publicado en la Gaceta, declarando a Granada de Nicaragua Tesoro Nacional», informó la Compañera Rosario Murillo.

Destacó que es «tesoro de la cultura, la historia y las bellezas naturales. Declarando la capital del turismo nicaragüense, ciudad del aprendizaje y ciudad creativa del diseño».

Agregó que nos «felicitamos a todos los granadinos y nos felicitamos todos también por este gran honor que nos hacemos al custodiar esas bellezas que nos pertenecen en patrimonios naturales, culturales, creativos que nos quisieron destruir los píos, los delincuentes, los que se convirtieron también porque son descendientes de William Walker».

Enfatizó que «querían incendiar toda Granada; de hecho incendiaron algunos patrimonios, pero no pudieron destruir, como no podrán jamás destruir la identidad, la cultura y la belleza, no solo la arquitectura, sino el alma nicaragüense por gracia de Dios».

«Porque quienes pretenden destruir su país donde nacieron, por lo menos, no pertenecen; por eso hay algo que se llama apátridas, que quiere decir que no tienen Patria, no amaron a su Patria».

«¿Cómo olvidar ? Y aquellos horrorosos llamados a no celebrar, porque nada estaba normal, porque ellos habían generado la anomalía permanente, la destrucción, la muerte, el dolor y el sufrimiento, la trancazón que generaron contraviniendo todas las normas del derecho nacional e internacional», subrayó la Compañera Rosario Murillo.

«¿Cómo vamos a olvidar? Esa delincuencia, ahora apátrida, que quiso destruirnos aunque no pudo, pero intentó destruirnos y nos llenó, nos llenó de indignación y nos llenó de dolor».

Agradeció que «gracias a Dios, está atrás; solo que en fechas como estas y cuando celebramos lo que somos, la grandeza, el valor, lo valioso de nuestra Nicaragua, debemos recordar que hubo quienes, negando, dejaron ellos mismos su condición de nicaragüenses».

«Negando la gracia de Dios que los hacía nicaragüenses, quisieron destruir la Patria Bendita, Siempre Bendita y Siempre Digna, Siempre llena de Fe y de alegría«, indicó la Vicepresidenta de Nicaragua.