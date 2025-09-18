type here...
Gobierno de Nicaragua anuncia la construcción del nuevo multi estadio Stanley Cayasso

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional anunció el inicio de la construcción del Multi Estadio Stanley Cayasso, un nuevo complejo deportivo y cultural que marcará un hito en la infraestructura nacional.

Multi Estadio Stanley Cayasso: nuevo icono deportivo
Los trabajos comenzarán el lunes 22 de septiembre y será un espacio moderno y multifuncional diseñado para la comodidad y seguridad de los aficionados y atletas.

El complejo incluirá un campo principal con estándares internacionales, dos infields adicionales para el béisbol infantil y graderías con capacidad para 2,910 butacas.

También contará con camerinos equipados, un sistema de iluminación profesional y sistemas de seguridad con cámaras de vigilancia y detección de incendios.

Además de las áreas deportivas, el estadio tendrá un Salón de la Fama renovado para homenajear a las grandes glorias del deporte nacional, taquillas modernas, amplias áreas verdes y estacionamiento organizado.

El multi Estadio Stanley Cayasso está concebido como un espacio de encuentro social, cultural y deportivo, que no solo albergará competencias de alto nivel, sino también actividades comunitarias, espectáculos y eventos especiales, consolidándose como un motor de unidad, orgullo y desarrollo para el pueblo nicaragüense.


