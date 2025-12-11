Ganadora de concurso mariano de Tu Nueva Radio YA regalará comida este 24 de diciembre

Tu Nueva Radio YA premió este jueves a las tres ganadoras del concurso mariano “Buscando la Purísima más Bonita de Managua”, sexta edición.

Las ganadoras del primer, segundo y tercer lugar fueron las invitadas especiales a nuestra revista Contacto YA con el 6.

Les entregamos sus premios en efectivo y su respectivo balde y un bolso Mariano, con productos de nuestros patrocinadores.

REGALARÁ ALMUERZO NAVIDEÑO

A Nahomi Margarita Hernández Fuentes, de 17 años, ganadora del primer lugar, le entregamos 8 mil córdobas en efectivo, y relató que con el dinero, el próximo 24 de diciembre repartirá almuerzos en distintos semáforos de Managua.

“Queremos hacer pollo navideño, con arroz, tajadas y su respectiva bebida, para compartir con los trabajadores por cuenta propia” relató Nahomi.

La joven capitalina habita en el barrio Loma Linda y junto a su mamá Kathy Fuentes tiene 7 años de celebrar La Purísima, como una tradición heredada de su bisabuela hace 25 años.

Nahomi relató que este año le pidió con mucha fe a la virgen que la ayudara a aprobar el examen de admisión en la Universidad Americana (UAM), y la virgencita le cumplió el milagro.

“El 28 de noviembre, cuando iniciamos nuestras compras para la purísima me llamaron de la universidad para decirme que había aprobado el examen y ahora puedo decir felizmente que iniciaré mis estudios de Odontología” contó emocionada Nahomi Hernández Fuentes

SEGUNDO LUGAR

También le entregamos 5 mil córdobas en efectivo a doña María Teresa Márquez de Flores, de 60 años, ganadora del segundo lugar de nuestro concurso mariano.

Doña María Teresa relató que en el año 2000, una virgen que peregrinaba por el barrio Monseñor Lezcano, quedó guardada en su casa, y ese día le pidió con devoción que le cumpliera el milagro de poder comprar una casa.

Posteriormente viajó junto a su esposo a Boston, Estados Unidos, y años después cuando ella iba a bailar folklore en una actividad dedicada a la Virgen, su marido se ganó un premio de 10 mil dólares que utilizaron para comprar la vivienda que tanto querían en Managua.

“Tengo 20 años de celebrar la Purísima porque yo le prometí a la virgen que si me concedía mi deseo, le iba a servir hasta que me muriera” dijo la ganadora del segundo lugar, que vino a nuestros estudios acompañada de familiares.

TERCER LUGAR

El tercer lugar de nuestro evento Mariano fue para doña Lucrecia Cruz, de 68 años, a quien le entregamos 3 mil córdobas en efectivo.

Doña Lucrecia también habita en el barrio Monseñor Lezcano, y heredó la tradición de celebrar la Purísima de parte de su mamá Fidelia Meza, quien falleció el año pasado.

Su altar lo adornó con luces, flores de madroño, pascua y jazmín. También colocó una fotografía de su mamá Fidelia Meza, como un homenaje a su legado de fe.

Actualmente relató que toda la familia está muy unida solicitándole un milagro de sanación para una hermana, y tienen la confianza, que verán el poder de María en sus vidas.