Futbolista muere seis días después de ser impactado por camioneta en Jinotega

Esta madrugada lamentablemente falleció en el hospital Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega el joven Raúl Antonio Blandón Blandón, de 19 años de edad, debido a las graves lesiones que sufrió en accidente de moto.

El accidente ocurrió la madrugada del pasado domingo 11 de enero del portón principal del hospital Victoria Motta dos cuadras al oeste, cuando Raúl Blandón conducía su motocicleta y una camioneta realiza un giro y lo impacta provocando que saliera expulsado al pavimento sufriendo trauma craneal y de cuello, así como politraumatismo y escoriaciones.

Tras provocar el accidente el conductor del vehículo huyo del lugar sin prestar auxilio a Blandón Blandón, quien fue llevado al centro asistencial donde lamentablemente se rindió ante la muerte.

Se conoce que el conductor que no fue identificado ya se entregó a la policía por lo que ahora deberá responder por el homicidio en accidente de tránsito de Raúl Antonio Blandón Blandón, joven amante del fútbol y que jugaba para uno de los equipos de Jinotega, habitaba en el barrio Centroamerica en la misma ciudad de Las Brumas.