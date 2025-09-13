Fuerza naval rescata a pescadores tras naufragar en su lancha en Corinto

La rápida acción de la Fuerza Naval evitó una tragedia este sábado al rescatar a dos pescadores cuya lancha artesanal, de nombre “Gemela”, zozobró en alta mar, frente a las costas de Corinto, en Chinandega.
Los hombres, identificados como Wilber Rocha Rizo, de 36 años, y un adolescente de 14 años, ambos originarios de El Realejo, sobrevivieron sin lesiones pese a las fuertes corrientes.
Según los reportes, la embarcación se volcó en el mar, dejando a sus ocupantes a la deriva.
Sin embargo, la oportuna movilización de los efectivos navales permitió su localización y rescate en cuestión de minutos.
Los pescadores fueron trasladados a tierra firme para recibir asistencia de unidades de socorro.
Las autoridades navales destacaron la importancia de extremar las medidas de seguridad al momento de hacerse a la mar.