sábado, septiembre 13, 2025
Fuerza naval rescata a pescadores tras naufragar en su lancha en Corinto

Por Quique GonCan
La rápida acción de la Fuerza Naval evitó una tragedia este sábado al rescatar a dos pescadores cuya lancha artesanal, de nombre “Gemela”, zozobró en alta mar, frente a las costas de Corinto, en Chinandega.

Los hombres, identificados como Wilber Rocha Rizo, de 36 años, y un adolescente de 14 años, ambos originarios de El Realejo, sobrevivieron sin lesiones pese a las fuertes corrientes.

Según los reportes, la embarcación se volcó en el mar, dejando a sus ocupantes a la deriva.

Sin embargo, la oportuna movilización de los efectivos navales permitió su localización y rescate en cuestión de minutos.

Los pescadores fueron trasladados a tierra firme para recibir asistencia de unidades de socorro.

Las autoridades navales destacaron la importancia de extremar las medidas de seguridad al momento de hacerse a la mar.

