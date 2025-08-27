Fuerza Naval recupera cuerpo de niño ahogado frente al muelle de la comunidad Torsuani

La Fuerza Naval del Distrito Naval Caribe, del Ejército de Nicaragua, recuperó el cuerpo sin vida de un niño de tres años de edad, de apellidos Flores Bravo, quien falleció por sumersión.

Tragedia en el Caribe: niño de 3 años muere ahogado

El hecho ocurrió el domingo 26 de agosto, después que el cayuco de nombre «Maikel» en que el niño viajaba con sus padres Feliciano Flores y Aryeris Bravo se volcó frente al muelle de la comunidad Torsuani, en el Caribe Sur.

Al momento del vuelco la familia transportaba cerdos y queso rumbo a la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur.

Según la nota informativa del Distrito Naval Caribe, el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares.



