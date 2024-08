Fuerza Naval conmemora 44 años brindando protección y seguridad a las familias nicaragüenses

Desde el Centro de Convenciones Olof Palme, el Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo presiden el acto en conmemoración a los 44 años de la fundación de la Fuerza Naval, estando al servicio del pueblo nicaragüense.

En el acto participa el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, Compañero; Jefe del Estado Mayor, General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez; Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire.

Además, la Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, Compañera Rosa Adelina Barahona Castro; Director General de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz; el Comisionado General Horacio Sebastián Rocha López, Ministro Asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad; Subdirector de la Policía Nacional, Comisionado General Zhukov Serrano Pérez, Fiscal General de la República, la compañera Ana Julia Guido; Procuradora General de la República, Compañera Wendy Morales.

Participan, la Presidenta del Consejo Supremo Electoral, la Fiscal General de la República, la Procuradora General de la República, el Ministro de Transporte e Infraestructura, la Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, el Ministro del Fomento Industria y Comercio, la Co directora del Instituto Nicaragüense de Turismo, el Asesor para Inversiones Comercio y Cooperación Internacional de la República de Nicaragua.

El Cuerpo de Generales y Oficiales Superiores, Miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, alcaldes de los municipios de Bluefields y Corn Island, jefes de fuerzas navales, de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas CFAC, Agregados de Defensa, Militares, Navales, Adjuntos, y Jefes de Misiones Militares acreditados en la República de Nicaragua; ex Jefes de la Fuerza Naval en la honrosa condición de retiro. Oficiales de la Fuerza Naval en la honrosa condición de retiro, apreciados familiares del General Augusto C. Sandino, del Comandante Hilario Sánchez Vásquez, y del Sub Comandante Mario José Alemán Escobar, familiares de miembros de la Fuerzas Naval caídos y desaparecidos en el cumplimiento del deber, jefes, oficiales, suboficiales, clases, marineros, auxiliares y bloque de tropas de la Fuerza Naval. Hombres y mujeres de los medios de comunicación social e invitados especiales.

Placas de Reconocimientos

La Fuerza Naval recibió reconocimientos y presentes en la persona de su jefe, el Contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, en ocasión del 44 aniversario de la fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

La Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Ingeniera Heyddy Calderón Palma entregó placa de reconocimiento, así como de manos del compañero Edward Jackson Abella, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura (INPESCA).

También entregó placa de reconocimiento el compañero Erving José Roa Palacios, director ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional. El Director General de la Dirección de Transporte Acuático Capitán de Navío en la honrosa condición de retiro, Manuel Mora Ortiz. El Director de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, licenciado Otto Noack Sierra. El Comandante de la Marina de la Defensa Nacional de República de Guatemala, Vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes. El Comandante General de la Fuerza Naval de la República de Honduras, Contralmirante Austacil Hagarin Tomé Flores.

De igual manera el Comandante en Jefe de la Marina Nacional de la República de El Salvador, Capitán de Navío Omar Iván Hernández Martínez y en representación de la Asociación de Agregados de Defensa Militares Navales, Aéreos y adjuntos acreditados en la República de Nicaragua el general de grupo piloto aviador Jorge Arredondo Abitia.

A su vez, el Jefe del Personal y Cuadros, General de Brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortíz, dio lectura a la orden del Comandante en Jefe para otorgar condecoraciones.

«Orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. 13 de agosto del 2024. Número 058-2024, Ciudad Managua. Para otorgar la Medalla Honor al Mérito Naval en primera y segunda clase a personalidades extranjeras y miembros de las Fuerzas Naval, en saludo al 44 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua».

«Conforme a facultad instituida en el artículo 9, numeral 9 de la Ley número 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, en el artículo 102 de la normativa interna militar y de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de la normativa para la prestación del servicio militar activo, ordeno:

Primero, otorgar la Medalla Honor al Mérito Naval en primera clase en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación existente con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua a: Vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes, Comandante de la Marina de la Defensa Nacional de República de Guatemala. Contralmirante Austacil Hagarin Tomé Flores, Comandante General de la Fuerza Naval de la República de Honduras. Capitán de Navío, diplomado mayor naval Omar Iván Hernández Martínez, Comandante en Jefe de la Marina Nacional de la República de El Salvador.

Segundo, otorgar la Medalla Honor al Mérito Naval en primera y segundo clase, a los miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, como un justo reconocimiento a su destacada labor y desempeño, en el cumplimiento de las misiones de resguardo de la soberanía nacional, acciones de lucha contra la pesca ilegal, el crimen organizado, narcotráfico, migración ilegal, protección de los recursos naturales y acciones de búsqueda, salvamento y rescate a:

Primera clase, Capitán de Fragata, diplomado del Estado Mayor Naval, Nelson Salomón Pérez. Capitán de Corbeta, diplomado del Estado Mayor Naval, Daniel Oreste Véliz Valle. Marinero Mauricio Santamaría Rojas Matamoros. Auxiliar Wilber Rigoberto Rivas Ortega. Civil Pedro Alcides Zúniga Flores.

Segunda clase, Sargento Primero Josué Party. Sargento Segundo Joel Antonio Rivas. Sargento Tercero Juan Alí Montoya. Sargento Tercero José Emilio Urbina. Marinero Yader Antonio Rivas Alvarado. Marinero Juan Pablo Centeno Torres. Marinero Marlon Alberto Blachar Hernández.

Tercero, en nombre del Ejército de Nicaragua, de la Comandancia General y en el mío propio los felicito por haber obtenido tan distinguidas condecoraciones.

«Dado en la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, El Chipote, Ciudad Managua, capital de la República a los 13 días del mes de agosto del año 2024. Comandante en Jefe, Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo», finalizó.

Posteriormente, el Presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, acompañado por el Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, precedió a imponer condecoraciones y distintivos.