Fuerte oleaje causa daños en embarcaciones, hoteles y viviendas del pacífico nicaragüense

El fuerte oleaje registrado en las últimas horas ha provocado afectaciones materiales, daños en infraestructuras turísticas y la destrucción de embarcaciones en diversos municipios del litoral Pacífico del país, activando los comités de emergencia.

Oleaje causa afectaciones en Chinandega

En San Juan del Sur, el COMUPRED mantiene labores de evacuación en negocios costeros y el resguardo de embarcaciones.

El informe oficial preliminar reporta seis pangas destruidas, ocho hundidas y 20 trasladadas a zonas seguras, además de daños materiales en bares y restaurantes de las playas Majagual, Remanso y Maderas.

Por su parte, en el municipio de Tola se contabilizan daños en la playa Güasacate, afectando al Hotel Big Surf House con la destrucción de seis metros lineales de su muro perimetral.

En el Hotel Yaltas Inn se reportó la pérdida de muebles y materiales de construcción, mientras que en el Hotel Nica Grill y una vivienda particular se dañaron muebles y electrodomésticos; asimismo, en playa Gigante se reportó un yate destruido y daños en la acera del restaurante El Mirador.

Las afectaciones también alcanzaron al departamento de León. En el municipio de Nagarote, las autoridades reportaron daños menores en 15 viviendas y un negocio de la comunidad Miramar, así como en cuatro casas y un comercio de El Tránsito.

En tanto, en el sector El Callejón de Salinas Grandes, tres viviendas resultaron anegadas debido a las fuertes marejadas.

Finalmente, en el departamento de Chinandega, el ingreso del mar provocó afectaciones en el municipio de El Viejo.

Específicamente en la comunidad Padre Ramos, en el sector El Arenal y el camino Los Zorros, las autoridades reportaron un total de ocho viviendas anegadas por el fuerte oleaje.

