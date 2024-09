Fiscalía pide 25 años de cárcel para pastor que ultrajó niña en Camoapa, Boaco

Una pena de 25 años de prisión pidió la Fiscalía para el pastor evangélico Mariano Ramón Sánchez Martínez, de 55 años, quien fue declarado culpable de violar a una niña de 12 años, cuya madre asistía a la iglesia donde el sujeto “predicaba” en Camoapa, Boaco.

En febrero de 2023, la mamá de la niña se fue a trabajar a España, y junto a su hermana menor las dejó bajo el cuido de su señora madre, o sea la abuela materna, pero como esta se enfermó le dijo al padre de las menores que se hiciera cargo de cuidarlas.

No obstante, como el padre de las muchachitas también se enfermó, le informó a la madre de las niñas que no podía seguirlas cuidando, por lo que ésta las puso al cuido del falso pastor y su esposa, quienes no tienen hijos.

Según la acusación de la Fiscalía, desde los primeros meses del 2023, el falso malvado sujeto aprovechaba cuando las menores estaban solas con él para meterse al cuarto y manosear a la víctima sus partes íntimas.

Luego los abusos siguieron en varias ocasiones hasta que finalmente violó a la muchachita. Para evitar que la menor contara lo sucedido a su mamá a través del celular, el sujeto la vigilaba cuando se comunicaban.

Sin embargo, al ver un extraño comportamiento de la niña, otras personas empezaron a averiguar hasta descubrir el infierno que estaba viviendo, por lo que el depravado fue denunciado ante la Policía.

Luego de la investigación policial, Mariano Sánchez fue acusado en los juzgados de Boaco por violación agravada en concurso real con el delito de violencia psicológica.

Tras la denuncia, la menor fue llevada por su madre a España y desde allá declaró mediante vídeo-conferencia, ante la jueza Yelba Flores Palacios, del juzgado de Distrito Penal de Audiencias y Especializado en Violencia de Boaco, quien determinará la sentencia que deberá cumplir el depravado.