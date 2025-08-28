Firma de convenio de cooperación entre Izvestia y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua

Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, compañero Vladimir Tyulin, Director General de Izvestia, compañera Alba Azucena Torres, Embajadora de Nicaragua en la Federación de Rusia, hermanos y hermanas de Izvestia comunicadores de la Federación de Rusia. En primer lugar, queremos transmitirle el abrazo fraterno y todo el cariño de parte de nuestro copresidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, de parte de nuestra copresidenta, la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, de parte del pueblo de Nicaragua, pueblo de Sandino, pueblo de Dario y de todos los comunicadores sandinistas de Nicaragua, libre y digna. Ese abrazo, ese cariño al hermano presidente de la Federación de Rusia, compañero Vladimir Putin, a su gobierno, a ese pueblo valiente, heróico y victorioso y a todos nuestros hermanos de Izvestia y a los hermanos comunicadores de la Federación de Rusia.

Unidos en la defensa de la verdad: sandinistas y Rusia

Para nosotros, los comunicadores sandinistas de Nicaragua, digna, bendita y siempre libre, es realmente un honor, un privilegio poder continuar avanzando junto a nuestros hermanos comunicadores de la Federación de Rusia en la defensa permanente de la verdad. Compañeros, compañeras, la comunicación en estos tiempos es un escenario más de batalla, un espacio más de lucha.

Todos nuestros pueblos, los pueblos dignos, libres y soberanos, enfrentamos constantemente las agresiones, los ataques, las calumnias, las mentiras, el terrorismo mediático, las noticias falsas y las manipulaciones desde las empresas mediáticas fascistas al servicio de los gobiernos de Estados Unidos y la OTAN.

Y todas las campañas de mentiras y calumnias de los mercenarios de la desinformación, los traidores a la patria, los delincuentes y criminales que intentan generar inestabilidad y atentar en contra de la paz de nuestros pueblos, en contra de su soberanía y su autodeterminación. Sin embargo, los mercenarios de la desinformación, los peleles, como les llamó nuestro General Sandino, los delincuentes, los traidores a la patria han fracasado y continuarán fracasando. Los fascistas no Pudieron ni Podrán.

Hermanos, hermanas, debemos continuar avanzando juntos y sumar todos nuestros esfuerzos, los valientes comunicadores de la Federación de Rusia con los comunicadores sandinistas de Nicaragua libre y digna, unidos en la defensa de la verdad verdadera. Y por eso nos alegra poder estar suscribiendo este importante acuerdo entre el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua y nuestros hermanos comunicadores de Rusia, nuestros compañeros del Centro de Información Multimedia Izvestia.

Estamos seguros que de esta manera seguimos dando pasos firmes en el trabajo comunicacional conjunto, avanzando en nuestro intercambio y colaboración, creciendo en el fortalecimiento de las capacidades para una mayor eficiencia en nuestra labor y así continuar contribuyendo al avance victorioso de nuestros pueblos.

Los comunicadores sandinistas de Nicaragua bendita y siempre libre queremos reiterar toda nuestra disposición, nuestra voluntad y compromiso de continuar estrechando la cooperación y la colaboración avanzando juntos los comunicadores de la Federación de Rusia, nuestros hermanos de Izvestia con los comunicadores sandinistas de Nicaragua digna, bendita y siempre libre, unidos dando la batalla en la defensa permanente de la verdad verdadera de los pueblos, unidos aportando desde la comunicación para la defensa de la paz, la defensa de la estabilidad, la defensa de la patria, unidos contribuyendo a las nuevas victorias y triunfos de nuestros pueblos.

Vamos Adelante compañeros y compañeras. Rusia y Nicaragua, siempre unidos, siempre hermanados, construyendo el porvenir y siempre victoriosos y siempre siempre maya. Muchas gracias compañeros y compañeras.