«Filosofito» uno de los mejores fonomímicos de Nicaragua se encuentra mal de salud

Una difícil situación de salud se encuentra enfrentando el artista Manuel Castillo Álvarez, de 82 años de edad, quien hasta hace pocos años, integró, junto a Orlando Mauricio Granera, el mejor dúo de fonomímicos de Nicaragua, conocidos como “Filosofito” y Mauricio”

Ayuda a Filosofito: Artista en difícil situación de salud necesita tu apoyo

Bismarck Hernández dijo a Tu Nueva Radio Ya que su suegro Manuel Castillo, “Filosofito”, sufre de problemas renales y hepáticos, y en las últimas semanas, ha perdido sus facultades mentales, por lo que requiere de pampers, alimentación especial y mucho cuido personal, entre otras cosas.

En sus años de gloria Filosofito y Mauricio fueron los mejores fonomímicos del país, llenaron escenarios e hicieron reír a miles de personas.

Hace más de seis años, ambos artistas afirmaron en una entrevista que ya tenían listo su entierro, que ya habían comprado en un cementerio dos lotes, uno a la par del otro, y dieron a hacer las cruces que pondrán en la cabecera.

Para esos días, ninguno de los dos estaba en agonía ni tampoco tenían alguna enfermedad incurable, pero ya estaban convencidos que querían estar juntos hasta en la muerte.

Desde hace 56 años, Manuel Castillo empezó a llamarse “Filosofito” porque cuando comenzó en la fonomímica utilizó una guaracha panameña que así se llamaba.

A su compañero de escenario lo bautizaron como Orlando Mauricio y escogió su segundo nombre porque le parece que es afeminado y esto le servía para hacer reír al público en sus presentaciones.

Ambos iniciaron bailando rock and roll y chachachá en los anfiteatros de las radios de los años 60´s y 70´s, después actuaron en circos hasta que se convirtieron en toda una referencia de la fonomímica.

“Filosofito” afirmó que como parte de sus enseñanzas, hace muchas lunas tuvo varios alumnos de baile, entre estos el tricampeón mundial, Alexis Argüello.

“A Alexis yo le enseñé a bailar. Yo me iba a su casa a enseñarle y cuando él no podía hacer los pases le pegaba en la cabeza. Él le decía a Mauricio ‘él único que a mí me ha pegado es este negro’, pero solo así aprendió el flaco”, dijo “Filosofito” en una ocasión.

“Filosofito” afirma que otros personajes que aprendieron a bailar con él son el Comandante Bayardo Arce y su hermano Guillermo, y luego se hicieron tan amigos que llegaban a las discotecas donde ellos hacían presentaciones.

El fonomímico dijo que en su vida tuvo varios empleos para sobrevivir, uno de ellos fue como albañil y luego junto a Mauricio laboraron en el Ministerio del Transporte, en donde se jubilaron.

“Filosofito” aseguró en una entrevista que le tuvieron 28 hijos, pero solo con algunos de ellos tenía relación directa.

Manuel Castillo “Filosofito” recibió el Galardón a las Leyendas nacionales en la Vigésima Tercera Entrega de Premios Lo Nuestro de la Asociación de Artistas de Nicaragua “Rafael Gastón Pérez”.

El gran “Filosofito” ahora necesita de la ayuda de la población. Su hija Miriam Elena Castillo pidió que cualquier apoyo se lo lleven de la Alcaldía del Distrito 7 una cuadra arriba y media al Norte, en la Calle del Amor, en Villa Venezuela.

O bien la pueden llamar a los números de celulares 5809-5030 o 8211-6618.