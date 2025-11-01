Feria de las Flores llena de nostalgia los campos santos por el día de los difuntos

En vísperas del Día de los Fieles Difuntos, los cementerios del país se llenaron de vida, color y emoción con la tradicional Feria de las Flores, donde cientos de familias acudieron desde este sábado para adornar las tumbas de sus seres queridos.

En el Cementerio General de Granada, la vendedora de flores, Doña Marisol Aguirre ofreció moñitos de flores desde los 20 córdobas, disciplinas a 40, girasoles frescos, rosas naturales y artificiales, hasta mil flores al alcance del bolsillo de cada familia.

Para este 2 de noviembre, más de dos mil 500 bomberos estarán movilizados en los cementerios del país para atender cualquier emergencia, mientras el MINSA ha instalado puestos médicos móviles para garantizar la seguridad y bienestar de los visitantes.



