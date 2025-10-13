Momentos antes del encuentro entre Nicaragua y Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, la Policía tica, en un acto cobarde y poco honesto, intentó detener a un futbolista nicaragüense por una supuesta deuda de pensión alimenticia, que ya había sido pagada con anticipación.

El incidente ocurrió en el vestuario de la selección pinolera, generando tensión en el equipo justo antes del inicio del partido, se menciona que el involucrado seria Byron Bonilla o Henry Niño, pero todavía la identidad no ha sido confirmada

Aunque no se concretó el arresto, la Federación Nicaragüense de Fútbol protestó enérgicamente ante la FIFA calificando el hecho como una interferencia indebida previo a un juego tan importante.

La Federación denuncia que el jugador ha estado en territorio tico, durante tres días y que todos sus moviendo han sido de conocimiento público.

Además califican de inaceptable e injustificable, el hecho de que la policía haya actuado minutos antes del partido, afectando directamente a la selección pinolera.