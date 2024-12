Fans de Tu Nueva Radio Ya elijen a los tres ganadores del concurso “Buscando La Purísima más bonita” en su quinta edición

La tarde de este lunes, en nuestro enlace “Hablemos Ya Conecta2”, nuestros fans en Facebook eligieron con sus votos a los tres primeros lugares de la quinta edición “Buscando la Purísima más Bonita” de Tu Nueva Radio YA.

PRIMER LUGAR

Con un puntaje de 659 votos, doña Xiomara del Socorro García Moreno, de 58 años, del barrio Andrés Castro, se alzó con el primer lugar del concurso, y mañana martes a las 3 de la tarde, le entregaremos un premio de 5 mil córdobas en efectivo.

Doña Xiomara tiene 13 años de celebrar La Gritería; y en la decoración de su altar incluyó Flores Naturales, un arreglo de Globos con forma de Estrellas, una luna, luces y otras imágenes de la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe.

SEGUNDO LUGAR

El segundo lugar fue para doña Katy Massiel Fuentes Navarro, de 38 años,

A quien nuestros fans le dieron un total de 547 puntos.

Doña Katy desde hace 5 años celebra La Gritería, en su casa ubicada en el barrio Loma Linda; y en la decoración de su altar utilizó una imagen de la Virgen María en Vinil, impresiones de ángeles, globos, flores, luces y cortinas.

“Nuestro altar refleja la Alegría, la Paz y el Amor con un estilo moderno, con los arreglos que hoy en día se utilizan para decorar las fiestas, porque La Gritería es una fiesta que nos une” dijo doña Katy Fuentes, a quien le entregaremos un premio de 3 mil córdobas.

La feliz ganadora expresó que, con este premio, elaborará una comida especial para repartirles a distintas personas que laboran por cuenta propia en los semáforos de Managua.

TERCER LUGAR

Y el tercer lugar del concurso fue para doña Juana Sofía Páramo Ordóñez, de 82 años, a quienes nuestros cibernautas le dieron un puntaje de 460 votos.

Doña Juana Sofía habita en el barrio Liberia y tiene 65 años de celebrar la Gritería.

Este fue uno de los altares marianos mejor adornados al integrar artículos de Masaya y León, como: La Gigantona y el Enano Cabezón; Marimba, Trajes de Folclor, Jícaras y Chichiles.

Juliana Hernández, hija de doña Juana Sofía, relató que uno de los detalles que vuelve único en su altar, es una imagen de la Virgen María tallada en madera, que tiene 150 años de antigüedad, que pertenecía a su tatarabuela y que ha pasado de generación en generación.

A la ganadora del tercer lugar mañana le entregaremos un premio de 2 mil córdobas, una canasta y un bolso mariano con artículos del hogar, cortesía de nuestros patrocinadores.

PARTICIPACIÓN

En nuestro concurso participaron todas las Purísimas que visitamos con la Móvil Mariana de Tu Nueva Radio YA, este 7 de diciembre.

En las eliminatorias del concurso elegimos 6 altares, y la elección de los tres primeros lugares estuvo a cargo de nuestros fans que le dieron Me Gusta, Me Encanta, Me Importa, Comentaron y compartieron la imagen del altar de su preferencia.

Tu Nueva Radio YA felicita a todas las familias que con mucha devoción arreglaron sus altares para celebrar La Gritería y recibir al staff de La Súper Líder del Dial para gritar a todo pulmón: ¿Quién Causa Tanta Alegría?, ¡La Concepción de María con Tu Nueva Radio YA!