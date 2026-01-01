Familias visitan playas y centros turísticos este primero de enero para disfrutar de un rico chapuzón

Miles de familias disfrutaron este primero de enero del sol, arena y las cálidas aguas de las playas de Pochomil y Masachapa, en el pacífico nicaragüense, en un ambiente de mucha alegría, tranquilidad y paz que se vive en todo el país.

Los visitantes además aprovecharon para disfrutar de los exquisitos platillos elaborados con mariscos frescos, recién sacados del mar, en los diferentes restaurantes que se lucen con los ricos pescados fritos, cocteles, sopas marineras, y mucho más.

Doña Alicia Arróliga, originaria de Managua, dijo que por ocho años consecutivos visita el balneario de Pochomil, para iniciar el año nuevo completamente, renovada. “Aquí venimos a darnos un chapuzón, a divertirnos y lo bueno es que estamos seguros con la presencia de Cruz Blanca y la Policía”.

En tanto, el capitalino Jorge Torres, quien llegó junto a su esposa, aseguró que Pochomil y Masachapa son dos de sus balnearios preferidos para visitar en las vacaciones de este año nuevo, porque son muy ordenados y siempre hay seguridad.

Este primero de enero, muchas familias prefirieron quedarse siempre en la capital, y disfrutar de un refrescante chapuzón en la laguna de Xiloá. Tal es el caso de don Antonio Arróliga, quien junto a sus parientes y amigos tempranearon para llegar al Centro Turístico.

“Venimos a las 10 de la mañana, hemos pasado alegres divirtiéndonos en familia aprovechando estos días de vacaciones”, aseguró don Antonio.

Tu Nueva Radio Ya, también reportó bastante afluencia de vacacionistas en el Centro Turístico de Granada, para disfrutar de las refrescantes aguas del Lago Cocibolca.

Las autoridades de la Policía Nacional brindaron seguridad a las familias que visitaron los distintos lugares turísticos del país.