Familias necesitan 34 mil dólares para repatriar cuerpo de nicaragüenses fallecidos por accidentes en EE.UU.

Un total de 34 mil dólares están solicitando como ayuda dos familias de Managua, para repatriar los cuerpos de dos jóvenes que murieron en diferentes accidentes de tránsito en California, Estados Unidos, entre el domingo y el lunes.

En el caso de Andy Mijail Flores Toledo, de 22 años, perdió la vida en un percance vial que sucedió en la ciudad de Vallejo, en California, el pasado lunes 2 de marzo, en horas del mediodía.

Andy Mijail Flores Toledo, de 22 años

La señora Valeska Toledo dijo que las autoridades aún no le han informado oficialmente las circunstancias en que sucedió el accidente en que murió su hijo Andy.

Lo que sabe es que iba en un vehículo cuando sucedió una colisión con una camioneta, desconociéndose quien tuvo la culpa.

Agregó la adolorida madre que antes de irse a Estados Unidos hace cinco años, su hijo habitaba con ella en el barrio Edgard Munguía, en Managua.

Para intentar cubrir los gastos de repatriación del cuerpo, la familia abrió una campaña en la plataforma GoFundMe con una meta de hasta 20 mil dólares. Para colaborar puede hacerlo desde el siguiente link.

Además, habilitaron con Ficohsa, una cuenta bancaria número 174-401-01-0048242, a nombre de Vicky Eneyda Alegría, para quienes deseen colaborar en Nicaragua.

Una situación similar está enfrentando la familia del nicaragüense Junior Antonio Leiva Romero, de 27 años, quien también falleció en un accidente de tránsito en San Francisco, California, a la una y media de la madrugada del pasado 1 de marzo.

Junior Antonio Leiva Romero, de 27 años

Según informan sus familiares, el joven tenía tres años de haberse ido a Estados Unidos.

Su mamá, Mercedes Romero, necesita la suma de 14 mil dólares para poder repatriar su cuerpo y brindarle cristiana sepultura.

La señora afirma que no cuentan con los recursos económicos, por lo que pidió la colaboración de la población para reunir ese dinero.

El joven habitaba en un barrio capitalino. La familia del joven estará realizando una colecta en los diferentes mercados y parques de Managua, además de la ciudad de Masaya, donde habita el padre del joven fallecido.

Cualquier colaboración la puede hacer también al número de cuenta del banco Lafise en dólares: 137089790 y en córdobas: 133225899 o bien comunicarse con la familia de Junior Antonio Leiva Romero al número 8183-0186.

