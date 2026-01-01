Familias dan la bienvenida al 2026 en un ambiente cargado de alegría y música en El Trapiche

Al ritmo caribeño del grupo Dimensión Costeña, decenas de familias disfrutaron este primero de enero del inicio de año en el Centro Turístico El Trapiche, dando la bienvenida al nuevo año 2026.

Los grandes y chicos compartieron en las piscinas, áreas verdes y zonas de descanso, en tanto, otros se concentraron frente a la tarima para disfrutar del espectáculo musical.

La música alegre de Dimensión Costeña logró unir a niños, jóvenes y adultos de distintos puntos de la capital, que corearon las canciones y se sumaron al baile en un ambiente de mucha diversión sana y paz.

Los visitantes destacaron la organización, limpieza y seguridad del centro turístico. El Trapiche, el que una vez más se consolida como uno de los destinos preferidos por las familias nicaragüenses para dar la bienvenida al Año Nuevo.

La Policía Nacional garantizó la seguridad y el orden, brindando tranquilidad a las familias asistentes.