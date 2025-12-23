Familiares y amigos dan el último adiós a madre e hija arrolladas por camioneta en carretera Sur

Tras un homenaje póstumo realizado en el camposanto Sierras de Paz, familiares y amigos dieron el último adiós este martes a Martha Elena Matus Larios, de 57 años, y a su hija Andrea Nicole Zamora Matus, de 20.

Madre e hija murieron la noche del sábado al ser arrolladas por una camioneta conducida a exceso de velocidad en el kilómetro 12 y medio de la carretera por Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 19 años.

Después de concluir la misa oficiada en la capilla de Sierras de Paz, los cuerpos de madre e hija fueron trasladados al son de mariachis hasta el camposanto donde se les hizo una emotiva despedida.

En el trayecto hacia su última morada, Silvia Illescas no soltó ni un momento los ataúdes de su madre y hermana, a quienes recordó con tristeza y mucho agradecimiento.

“Yo esperaba ver a mi mamá envejecer con nosotros. Fuiste la mejor madre”, dijo entre otras tiernas frases la adolorida hija y hermana.

Agregó que su mamá fue un ejemplo para su vida y la mejor abuela que sus hijos pudieron tener. “Gracias por estar allí siempre, fuiste la mejor madre, lo mejor que me pudo haber pasado”.

Recordó a su hermana “Nicky”, a como la llamaban con cariño, como una niña inteligente que estaba haciendo dos carreras, y a quien esperaba ver seguir creciendo y cumpliendo sus sueños.

Eleonora Rivera Navas, escribió en su perfil de Facebook que la “familia de Keller Williams Realty Nicaragua está de luto” ante la muerte inesperada de Martha, quien era una agente de bienes y raíces.

Mientras se llevaban a cabo los funerales de ambas, en Managua, la doctora Nidia María O’Connor Vargas, Jueza Tercero Local Penal de Managua dictó prisión preventiva y remitió a audiencia inicial para el 14 de enero, a Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, causante de la doble tragedia.