Familia nicaragüense detenida en España por dejar al borde de la muerte a un policía

La Policía Nacional de España detuvo a siete personas, miembros de una familia de origen nicaragüense, acusadas de la brutal agresión a un oficial fuera de servicio en el municipio de Vallecas, en Madrid, la madrugada del viernes 14 de noviembre.

Familia nicaragüense es detenida por brutal agresión a un policía en España

El policía, miembro de la Justicia Policial (JUPOL), fue atacado violentamente por los siete individuos mientras cenaba en un restaurante.

Según la denuncia, el oficial fue «emboscado», golpeado, derribado y pateado en la cabeza y el torso, lo que le provocó la pérdida del conocimiento y múltiples lesiones.

Durante la golpiza, los agresores le gritaron insultos como “policía de mierd*” y “tenéis que estar todos muertos”.

El oficial fue trasladado de urgencia a un hospital con fracturas en varias costillas y múltiples golpes.

Los detenidos enfrentarán un juicio por las lesiones graves provocadas al agente.

