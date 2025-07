Familia es hallada muerta dentro de hotel, en San Andrés

Una tragedia que aún no tiene explicación sacude a la isla de San Andrés, en Colombia, donde tres miembros de una familia padre, madre y su hijo de cuatro años fueron encontrados sin vida dentro de la habitación de un hotel, sin señales evidentes de violencia ni causas claras de su muerte.

Hasta el momento se maneja como hipótesis preliminar una posible intoxicación y la familia de las víctimas rechaza esta versión y exige respuestas.

«Encontré a mi hija sin ropa en el piso, pero su esposo y mi nieto estaban acostados en la cama, inmóviles. Llamé a las autoridades de inmediato, pero hasta ahora nadie me ha dado una respuesta clara», declaró Orlando Carro, padre de Viviana Carro (una de las víctimas).

La primera versión indicaba una posible intoxicación, pero el primer informe informal entregado a la familia descarta esta posibilidad en el caso del menor.

“Hoy en la mañana me dieron un dictamen de Medicina Legal de mi bebé, que a él no me le encontraron nada, su estomaguito vacío, no fue envenenamiento, no fue intoxicación, no fue nada”, agregó Carro.

El informe policial descartó violencia, al menos preliminarmente y la intervención de terceros. Esta ausencia de violencia llevó a las autoridades a considerar la intoxicación como posible causa de muerte.

La intoxicación puede ser por vía aérea o por ingesta. Al no haber señales de violencia, esta es la hipótesis más razonable por ahora, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta.