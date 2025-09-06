Familia busca a quinceañera que desapareció desde el martes en Managua

Sumamente angustiada se encuentra la familia de la jovencita Francela Alejandra Moncada Pichardo, de 15 años, quien desapareció desde en Managua, el pasado martes 2 de septiembre a las 7 de la noche.

Según allegados, la quinceañera salió con una amiga llamada Judith, de 14 años, a comprar frijoles y ninguna de las dos volvió a su casa.

La jovencita vive cerca del cementerio de Loma Linda, en el barrio Alexis Argüello, y su desaparición fue reportada a la estación policial del Distrito 3.

Al momento de salir de su casa, Francela vestía pantalón blanco y camisa color rosado pastel.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a Karina Moncada al celular 7605-1622 o Aracely Cuadra al número 8903-1765.