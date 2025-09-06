type here...
sábado, septiembre 6, 2025
Destacadas

Familia busca a quinceañera que desapareció desde el martes en Managua

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Sumamente angustiada se encuentra la familia de la jovencita Francela Alejandra Moncada Pichardo, de 15 años, quien desapareció desde en Managua, el pasado martes 2 de septiembre a las 7 de la noche.

Según allegados, la quinceañera salió con una amiga llamada Judith, de 14 años, a comprar frijoles y ninguna de las dos volvió a su casa.

La jovencita vive cerca del cementerio de Loma Linda, en el barrio Alexis Argüello, y su desaparición fue reportada a la estación policial del Distrito 3.

Al momento de salir de su casa, Francela vestía pantalón blanco y camisa color rosado pastel.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a Karina Moncada al celular 7605-1622 o Aracely Cuadra al número 8903-1765.

