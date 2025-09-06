Falleció motociclista que se accidentó hace tres semanas en la carretera a Yalí, en Jinotega

En el hospital Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega, falleció la mañana del viernes, el joven Allan Antonio Cruz, de 26 años, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito el pasado 13 de agosto.

Allan Antonio sufrió el accidente a las 03 y 30 de la madrugada del 13 de agosto en el kilómetro 187 y medio de la carretera San Rafael del Norte a San Sebastián de Yalí.

El día del accidente la víctima conducía su moto placa JI 20 951, e impactó con el camión marca Freightliner, matricula JI 8097, manejado por Elmer Alberto Centeno Chavarría, de 39 años.

Debido a las graves lesiones Allan Antonio Cruz, fue llevado al hospital regional jinotegano, donde batalló por su vida durante 23 días hasta que finalmente se rindió ante la muerte.