Falleció motociclista accidentado en carretera Nueva a León

En el hospital Lenin Fonseca de Managua dejó de existir el joven Kenner Jassir Mercado Gutiérrez, de tan solo 22 años, quien lamentablemente no resistió las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en la carretera Nueva a León.

El trágico percance se registró a la altura del kilómetro 9 y medio, exactamente en el barrio Vista Hermosa, cuando el muchacho conducía una motocicleta color blanco, marca UM, placa M 121 016, y terminó impactando violentamente en la parte trasera de un camión marca Internacional, placa Masaya 10 086, que según testigos se encontraba estacionado.

Gravemente herido, Kenner fue trasladado de inmediato al hospital Lenin Fonseca, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de haber ingresado a la sala de emergencia.

Agentes de tránsito detuvieron al conductor del camión, identificado como Luis Antonio Orozco Díaz, de 39 años, para determinar su grado de responsabilidad en esta fatalidad que hoy enluta a una familia nicaragüense.