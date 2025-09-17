Fallece tercera víctima por accidente de bus ocurrido en Carazo, el pasado 21 de agosto

Este miércoles murió en el hospital Antonio Lenin Fonseca, la joven Uris Marcela Padilla Maltez de 22 años, debido al trauma craneal que sufrió en el accidente de tránsito que sufrió en el autobús en que viajaba junto a otros pasajeros, el pasado 21 de agosto en el kilómetro 43 de la carretera Jinotepe-San Marcos, en Carazo.

Padilla Maltez, habitaba en la comunidad El Rodeo, del municipio de Diriomo, Granada, y cursaba el segundo año de la carreta de Lengua y Literatura de la UNAN-Managua, en el Centro Universitario Regional CUR-Carazo.

El accidente se registró cuando Ricardo Flores Espinoza, de 49 años, conductor del bus que cubre la ruta Jinotepe-Granada, de placa GR 222 perdió el control por manejar a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

En el lugar de la tragedia falleció la granadina Grace María López Urbina, de 49 años, y María José Ramírez, de 50 años, pereció minutos después de su ingreso al hospital Santiago de Jinotepe, Carazo.

Mientras, Hazel Mayeli García Hernández, de 22 años, habitante del barrio Fátima, en San Marcos, y Silvia Elena Pérez Gutiérrez, de 21 años, resultaron gravemente lesionadas, por lo que fueron trasladadas al hospital Lenin Fonseca, donde aún permanece ingresadas.

Los otros 17 pasajeros que sufrieron lesiones fueron trasladados por miembros de los Bomberos y Cruz Blanca al centro hospitalario de la zona.

En tanto, Ricardo Flores, conductor del bus permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras enfrentar audiencia preliminar en el Juzgado Distrito Penal de Audiencias de Carazo, por los delitos de homicidio a título de dolo eventual y lesiones graves, causas a la que se le sumara la tercera víctima mortal.