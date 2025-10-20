Fallece «Pedro Marimba» leyenda y cofundador de Los Alegres de Ticuantepe

La música nicaragüense está de luto tras el sensible fallecimiento, este lunes, de don Pedro Meléndez, cariñosamente conocido como “Pedro Marimba”, a la edad de 95 años.

Pedro Marimba: legado inmortal de la música nicaragüense

Don Pedro fue una figura esencial y uno de los fundadores de la icónica agrupación Los Alegres Hermanos de Ticuantepe.

Don Pedro Meléndez fue el marimbista principal de la legendaria banda surgida en los cafetales de Ticuantepe en la década de 1970.

Izq. don Pedro Melendez, derecha, Roger Villalobos, autor de Catalina

Junto a Roger Villalobos y los hermanos Moncada, fue pionero en revolucionar la música tropical al integrar la marimba con instrumentos como la batería, la conga, la guitarra y el bajo, dando vida al distintivo y bailable estilo conocido popularmente como el meneo.

La contribución de «Pedro Marimba» fue fundamental para el sonido único del grupo, que alcanzó gran popularidad en las radios y rocolas de los 70.

Entre sus grandes éxitos grabados se encuentran temas memorables como “Catalina” (compuesta por Roger Villalobos en 1973 y convertida en uno de sus primeros hits), “Para que Gocen” y “Yo soy de Ti”.

El legado de don Pedro Meléndez permanece como una huella imborrable en la identidad musical de Nicaragua.