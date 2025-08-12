Fallece Orlando Flores «El Bafi» ex camarógrafo del Sistema Sandinista de Televisión

El camarógrafo Orlando Flores, conocido cariñosamente como “El Bafi”, pasó a otro plano de vida en Managua, a consecuencias de una lamentable enfermedad que lo aquejaba desde hacía varios años.

Orlando Flores

Orlando fue uno de los tenaces camarógrafos del Sistema Sandinista de Televisión en los años 80´s y dio cobertura a grandes fenómenos como el paso del Huracán Joan en el Caribe Sur de Nicaragua, el 22 de octubre de 1988.

“El Bafi” cubrió desde la organización para la protección del pueblo de Bluefields a cargo del Comandante William Ramírez hasta los desastres causados por el meteoro, que dejó 148 muertos y cientos de desaparecidos.

En el año 2002, Orlando Flores también vio su vida en peligro mientras cubría el festejo del campeonato de béisbol ganado por el Bóer en Managua cuando el diputado liberal Fernando Avellán, abrió fuego contra una multitud.

Los boeristas estaban en la rotonda de Metrocentro y al ver que no podía pasar, el diputado somocista realizó nueve disparos, de los cuales varios le pasaron silbando a Orlando en la cabeza, mientras filmaba la agresión.

“Temí que me matara”, declaró Orlando Flores, tras captar con su cámara el momento en que Avellán martilló su pistola nueve veces desde su camioneta.

La familia doliente invita a la vela de Orlando a realizarse este martes de la Vulcanizadora Los Trillizos once cuadras al Sur y una cuadra arriba, en el anexo de Villa Libertad, Distrito VII de Managua.