Fallece motociclista tras impactar contra una camioneta en Tipitapa

El ciudadano Evert Gabriel Salazar Flores de 55 años, murió en el Hospital Alemán Nicaragüense, tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en el barrio Orontes Centeno, en el municipio de Tipitapa, Managua.

De acuerdo con testigos del hecho, la tragedia se desencadenó cuando Salazar Flores, quien viajaba a bordo de una motocicleta junto a su compañera de vida Nubia Acevedo, intentó aventajar a un camión.

Durante la maniobra, el motociclista invadió el carril contrario e impactó de frente contra una camioneta conducida por el ciudadano Andrews Alexander Gómez, de 29 años.

Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del percance vial.