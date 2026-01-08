Luto en la radiodifusión nacional: fallece nuestra querida «Profesora Sasha»

La radiodifusión nicaragüense guarda un minuto de silencio. La familia de Tu Nueva Radio Ya y su audiencia nacional e internacional lloran la partida de un alma excepcional. A las 12 del mediodía de este jueves, falleció Mayra del Socorro López Andino, de 72 años, nuestra amada y eterna «Profesora Sasha».

Tras batallar durante más de dos meses contra complicaciones de salud que la alejaron físicamente de su cabina en La Súper Líder del Dial, la «Profe» pasó a otro plano de vida. Su partida deja un vacío inmenso en los corazones de la radio, donde era una madre y guía para todo el colectivo.

«La Profesora Sasha» fue una institución de la cultura popular. Desde sus inicios en la década de los 90, su carisma la llevó a ganarse un lugar irremplazable en los hogares nicaragüense que cada sábado, entre las 10:30 a.m. a 12:00 del mediodía la escuchaban en los 99.1FMy 600AM de La Súper Líder del Dial.

Con su segmento de horóscopos y espiritualidad, lograba una conexión mágica con el pueblo, pues combinaba la palabra de aliento oportuna con esa jocosidad única que solo ella poseía, atendiendo con el mismo cariño cada mensaje de texto y audio que llegaban a nuestro WhatsApp 8711-0456.

La Profesora Sasha en La Nueva Radio YA

«Era una persona de dar sin esperar nada a cambio; nos veía como a sus hijos y siempre tenía un detalle, una prenda o un desayuno para compartir», recordó conmovida la Compañera Arlen Hernández.

Además de su faceta pública, la Profe Sasha era una madre abnegada y pilar de una numerosa familia de 7 hijos, de los cuales le sobrevivían cinco. Tenía 13 nietos y 8 bisnietos.

Su compromiso con la radio era tal que, incluso en días feriados o festivos, nunca faltaba a su cita con la audiencia.

Honras fúnebres

Fallece la Profesora Sasha

El colectivo de Tu Nueva Radio Ya envía su solidaridad a los familiares, amigos y fieles oyentes de la Profesora Sasha. Las honras fúnebres se realizarán a partir de hoy jueves las 6:00 de la tarde, en la Funeraria Monte de los Olivos, de Managua.