Fallece la ‘abuelita heroína’ que salvó a su nieta tras la explosión de una pipa de gas en México

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó este sábado el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, bautizada como la ‘abuelita heroína’ por salvar a su nieta de dos años tras la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

La mujer, de 49 años, se encontraba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde permanecía en estado tras sufrir quemaduras en un 80 % del cuerpo, según la prensa local. El jueves, las autoridades reportaron erróneamente su muerte. Luego de que la familia de la víctima saliera a desmentir la información, la Secretaría de Salud reconoció la equivocación y confirmó que Matías Teodoro se encontraba en estado grave.

La imagen de la ‘abuelita heroína’ mientras caminaba con el cuerpo quemado y sin cabello, con la niña, que sigue hospitalizada, en sus brazos, se convirtió en una estampa conmovedora en medio de la tragedia, que se cobró la vida de otras diez personas.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, expresó su «más sentido pésame» a los familiares y amigos de la fallecida. «Su acto de amor ha dejado una huella profunda», escribió en su cuenta de X la funcionaria, lamentando la muerte de «todas y cada una de las personas» que causó el incidente. «A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes», indicó.