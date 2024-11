Fallece Filosofito, el primer fonomímico de Nicaragua

Manuel Castillo Álvarez, de 82 años, conocido artísticamente como «Filosofito», falleció a la 1:45 de la tarde de este domingo en su casa de habitación ubicada en Villa Venezuela, en Managua.

Orlando Mauricio Granera (Izquierda) junto a su amigo Manuel Castillo Álvarez, Filosofito (derecha)

Filosofito presentaba serias afectaciones hepáticas y en los riñones, por lo cual estuvo ingresado varios meses en el hospital SERMESA, en Managua, donde el pasado viernes fue dado de alta.

Tenía 56 años de trayectoria artística y junto a su gran amigo Orlando Mauricio Granera, formó el mejor dúo de fonomímicos de Nicaragua, conocidos como “Filosofito” y Mauricio”.

“Filosofito” también fue profesor de baile, y en entrevistas brindadas hace muchos años, aseguró que entre sus alumnos tuvo al tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello.

“A Alexis yo le enseñé a bailar. Yo me iba a su casa a enseñarle y cuando él no podía hacer los pases le pegaba en la cabeza. Él le decía a Mauricio ‘él único que a mí me ha pegado es este negro’, pero solo así aprendió el flaco”, dijo “Filosofito” en una ocasión.

Manuel Castillo Álvarez empezó a llamarse “Filosofito” en 1958, porque cuando comenzó en la fonomímica utilizó una guaracha panameña que así se llamaba.

A su compañero de escenario lo bautizaron como Orlando Mauricio y escogió su segundo nombre porque le parece que es afeminado y esto le servía para hacer reír al público en sus presentaciones.

Ambos iniciaron bailando rock and roll y chachachá en los anfiteatros de las radios de los años 60’s y 70’s, después actuaron en circos hasta que se convirtieron en toda una referencia de la fonomímica.

A lo largo de su vida, “Filosofito” tuvo varios empleos para sobrevivir, uno de ellos fue como albañil y luego junto a Mauricio laboraron en el Ministerio de Transporte, en donde se jubilaron.

“Filosofito” aseguró en una entrevista que le tuvieron 28 hijos, pero solo con algunos de ellos tenía relación directa.

A lo largo de su vida, Manuel Castillo “Filosofito” recibió un sinnúmero de premios, entre ellos el Galardón a las Leyendas Nacionales en la Vigésima Tercera Entrega de Premios Lo Nuestro de la Asociación de Artistas de Nicaragua “Rafael Gastón Pérez”.

Su vela se realizará la noche de hoy en Villa Venezuela, Managua; de la estación 7 de policía, una cuadra arriba, media cuadra al norte.

Tu Nueva Radio YA ¡La Radio de los Artistas! envía su más sentido pésame a la familia doliente.