Fallece en Los Ángeles, el cantautor nicaragüense Abraham Toruño

Leónidas Abraham Toruño Rodríguez, reconocido cantautor, músico y arreglista nicaragüense, falleció este lunes en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a los 92 años de edad.

Fallece el cantautor nicaragüense Abraham Toruño

El artista, originario de Estelí, y mejor conocido como Abraham Toruño, dedicó su vida a la cultura y la música, dejando un legado significativo en el mariachi y el son nicaragüense.

Toruño Rodríguez, quien desde los cinco años mostró su amor por la música, viajó a San José, Costa Rica, en 1960, donde alcanzó el éxito en programas radiales, interpretando mazurcas norteñas, sones nicaragüenses y música ranchera.

En Nicaragua, colaboró con el Trío los Hermanos Flores y el Trío Managua, con el que consolidó su fama.

Realizó giras por varios países como Panamá, Honduras, New Orleans y Colombia, alternando con figuras de la talla de José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Paco Michel y el barítono español Demetrio González

Fundó su propio Mariachi Nacional e hizo grabaciones de temas de su autoría, como «Incomprensión», “Corrido de Estelí”, “Te Quiero Tanto, Tanto” y «El Diamante Segoviano». También grabó un Disco de Larga Duración, con 10 temas.

Por su importante labor en pro de la cultura nacional recibió reconocimientos de la Asamblea Nacional, la Asociación de Artistas Rafael Gastón Pérez y Fundación Garzón.

Además de su carrera artística, se destacó como mentor, transmitiendo sus conocimientos a nuevas generaciones de músicos.

La Dirección y Colectivo de Tu Nueva Radio Ya envían su sentido pésame a sus hijas Deyanira, Argentina y Elenita Toruño. Don Leónidas Abraham Toruño ha fallecido. Descanse en la Paz del Señor.